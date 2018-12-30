Защитник "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг на своей странице в Инстаграме подвел итоги 2018 года. По мнению немца, он не оправдал собственных ожиданий.

Боатенг из-за ЧМ-2018 не оправдал собственных ожиданий в 2018 году

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