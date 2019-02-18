Футбол

Боатенг и Рибери пропустят матч «Баварии» против «Ливерпуля»REGNUM 06:22

Ливерпуль — Бавария
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Энфилд»
Защитник Жером Боатенг и полузащитник Франк Рибери пропустят первый матч мюнхенской «Баварии» с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что Боатенг пропустит игру из-за того, что у него обострилась инфекция желудочно-кишечного тракта.
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