Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Sport.ru 11:43

Практика Боатенгу и Хуммельсу не гарантирована, поэтому они будут искать другие клубы. Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ" Помимо Хуммельса и Боатенга, "Баварию" могут покинуть Рафинья, Роббен и Рибери.
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Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Чемпионат10:42

СМИ: Боатенг летом покинет «Баварию»

Спорт-Экспресс08:14

Süddeutsche Zeitung: Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии»

Бомбардир.ру04:48

Отстраненный от сборной Германии Боатенг покинет «Баварию» по окончанию сезона

ProstoProSport04:48

СМИ: Боатенг точно покинет «Баварию» летом

Soccer.ru03:48

Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию»

Матч ТВ05:04

Боатенг летом уйдет из «Баварии», Хуммельс – под вопросом

Sports.ru04:02
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