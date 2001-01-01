Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Sport.ru 11:43
Практика Боатенгу и Хуммельсу не гарантирована, поэтому они будут искать другие клубы. Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ" Помимо Хуммельса и Боатенга, "Баварию" могут покинуть Рафинья, Роббен и Рибери.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
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По материалам дела, министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор областной службы заказчика Сергей Мищенко допустили замену в сметах "Ростов Арены" песка.
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