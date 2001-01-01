Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Sport.ru 11:43
Практика Боатенгу и Хуммельсу не гарантирована, поэтому они будут искать другие клубы. Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ" Помимо Хуммельса и Боатенга, "Баварию" могут покинуть Рафинья, Роббен и Рибери.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
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Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
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Происшествия
В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло
На борту самолета авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Екатеринбург-Анталья, загорелась обшивка кресла.
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Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна
Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
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Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
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Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
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Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Политика
Медведев и члены правительства подали декларацию о доходах за 2018 год
Согласно декларации о доходах, опубликованной в апреле 2018-го, Медведев за 2017 год заработал 8 565 296 рублей 33 копейки.
Обновлено в 13:27
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Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
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Ольга Серябкина: «Сейчас я влюблена»
Ольга Серябкина даже после ухода из группы SEREBRO остается одной из популярных артисток музыкального лейбла MALFA.
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Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Политика
В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента
Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 12:50
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа
В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95
Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
Обновлено в 13:36
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Технологии
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено в 13:39
Политика
Порошенко призвал украинцев сказать «нет» Путину на выборах президента
Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны голосовать против российского лидера Владимира Путина, который даже не участвует в выборах главы незалежной.
Обновлено в 12:25
Происшествия
На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет
Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Кино
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде
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Станислав Черчесов: «Сборная России относительно безболезненно справилась с потерей некоторых игроков»
Ноябрьский опыт подсказал нам правильные решения, и мы справились с этими потерями относительно безболезненно. (Дмитрий Симонов) Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).
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