Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Sport.ru 11:43

Практика Боатенгу и Хуммельсу не гарантирована, поэтому они будут искать другие клубы. Хёнесс: "Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 миллионов евро, шейх поднимает цену на газ" Помимо Хуммельса и Боатенга, "Баварию" могут покинуть Рафинья, Роббен и Рибери.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию»

Матч ТВ05:04

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Чемпионат10:42

СМИ: Боатенг летом покинет «Баварию»

Спорт-Экспресс08:14

Хуммельс и Боатенг могут покинуть «Баварию»

Soccer.ru12:33

Отстраненный от сборной Германии Боатенг покинет «Баварию» по окончанию сезона

ProstoProSport04:48

Süddeutsche Zeitung: Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии»

Бомбардир.ру04:48

Боатенг летом уйдет из «Баварии», Хуммельс – под вопросом

Sports.ru04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 10:35
Происшествия

В самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью, загорелось кресло

На борту самолета авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Екатеринбург-Анталья, загорелась обшивка кресла.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Космос

Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна

Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Политика

Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G

В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Игры

Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V

Обновлено в 13:10
Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях

Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Политика

Медведев и члены правительства подали декларацию о доходах за 2018 год

Согласно декларации о доходах, опубликованной в апреле 2018-го, Медведев за 2017 год заработал 8 565 296 рублей 33 копейки.
Обновлено в 13:27
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина: «Сейчас я влюблена»

Ольга Серябкина даже после ухода из группы SEREBRO остается одной из популярных артисток музыкального лейбла MALFA.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Политика

В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента

Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 12:50
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Общество

Медведев раскрыл сумму субсидий на авиаперелеты по России в 2019 году

Обновлено в 09:28
Кино

Снятый по сценарию Говорухина фильм «На Париж» выйдет на экраны 9 мая

Обновлено в 08:27
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Армия и оружие

Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95

Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
Обновлено в 13:36
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Технологии

Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Обновлено в 13:39
Политика

Порошенко призвал украинцев сказать «нет» Путину на выборах президента

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны голосовать против российского лидера Владимира Путина, который даже не участвует в выборах главы незалежной.
Обновлено в 12:25
Происшествия

На подследственного Виктора Ишаева надели электронный браслет

Инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) надели электронный браслет на ногу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого днем ранее задержали в Москве.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Кино

Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде

Обновлено в 08:40
Футбол

Станислав Черчесов: «Сборная России относительно безболезненно справилась с потерей некоторых игроков»

Ноябрьский опыт подсказал нам правильные решения, и мы справились с этими потерями относительно безболезненно. (Дмитрий Симонов) Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жером Боатенг
Немецкий футболист
Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное