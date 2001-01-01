Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Евро-футбол.ру 05:17

Мюнхенская "Бавария" может расстаться с двумя защитниками в летнее трансферное окно. По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о Матсе Хуммельсе и Жероме Боатенге.
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СМИ: Боатенг точно покинет «Баварию» летом

Soccer.ru03:48

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Евро-футбол.ру05:17

Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию»

Матч ТВ05:04

Отстраненный от сборной Германии Боатенг покинет «Баварию» по окончанию сезона

ProstoProSport04:48

СМИ: Боатенг летом покинет «Баварию»

Спорт-Экспресс08:14

Süddeutsche Zeitung: Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии»

Бомбардир.ру04:48

Боатенг летом уйдет из «Баварии», Хуммельс – под вопросом

Sports.ru04:02
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Футбол

Кикнадзе: стадион «Локомотива» после ЧМ превратился в середняка

Стадион московского "Локомотива" по мере подготовки России к чемпионату мира 2018 года превратился из лучшей арены страны в середняка, но предпосылок для перестройки объекта нет, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:05
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Хоккей

«Салават Юлаев» отправился в Балашиху, где сыграет с «Авангардом»

Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" отправились в Балашиху, где пройдет первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает Твиттер уфимцев.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено вчера в 13:40
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Хоккей

«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне

В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:03
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Политика

Медведев предсказал запрет пластиковой посуды в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти по аналогии с Евросоюзом будут рано или поздно рассматривать вопрос о запрете одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 08:57
Футбол

Гендиректор "Локомотива" назвал позором выпуск канала "Зенита" "Z+"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе назвал позором первый выпуск клубного телеканала санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" "Z+".
Обновлено в 09:07
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве

"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Общество

Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию

Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество

Медведев отметил роль соцсетей в ситуации с заводом на Байкале

Дмитрий Медведев рассказал, что ему пришлось быстро включиться в ситуацию со строительством завода на Байкале из-за большого количества электронных посланий.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Происшествия

В Назрани у здания мэрии произошла стрельба

Обновлено в 05:04
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ

Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Культура

Участники фестиваля «Спасская башня» с мая начнут выступать в парках Москвы

Военные оркестры, участвующие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", с мая начнут выступать в парках и скверах Москвы, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля.
Обновлено в 08:37
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Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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Жером Боатенг
Немецкий футболист
Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
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