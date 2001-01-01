Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Евро-футбол.ру 05:17
Мюнхенская "Бавария" может расстаться с двумя защитниками в летнее трансферное окно. По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о Матсе Хуммельсе и Жероме Боатенге.
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Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Футбол
Кикнадзе: стадион «Локомотива» после ЧМ превратился в середняка
Стадион московского "Локомотива" по мере подготовки России к чемпионату мира 2018 года превратился из лучшей арены страны в середняка, но предпосылок для перестройки объекта нет, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:05
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Хоккей
«Салават Юлаев» отправился в Балашиху, где сыграет с «Авангардом»
Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" отправились в Балашиху, где пройдет первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает Твиттер уфимцев.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Хоккей
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»
Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:03
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Политика
Медведев предсказал запрет пластиковой посуды в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти по аналогии с Евросоюзом будут рано или поздно рассматривать вопрос о запрете одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 08:57
Футбол
Гендиректор "Локомотива" назвал позором выпуск канала "Зенита" "Z+"
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе назвал позором первый выпуск клубного телеканала санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" "Z+".
Обновлено в 09:07
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве
"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.
Обновлено в 07:46
Общество
Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию
Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.
Обновлено в 08:59
Общество
Медведев отметил роль соцсетей в ситуации с заводом на Байкале
Дмитрий Медведев рассказал, что ему пришлось быстро включиться в ситуацию со строительством завода на Байкале из-за большого количества электронных посланий.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ
Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсии
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Культура
Участники фестиваля «Спасская башня» с мая начнут выступать в парках Москвы
Военные оркестры, участвующие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", с мая начнут выступать в парках и скверах Москвы, сообщили РИА Новости в дирекции фестиваля.
Обновлено в 08:37