Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Евро-футбол.ру 05:17

Мюнхенская "Бавария" может расстаться с двумя защитниками в летнее трансферное окно. По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о Матсе Хуммельсе и Жероме Боатенге.

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

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