Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Евро-футбол.ру 05:17
Боссы клуба намерены омолодить состав команды, а потому два 30-летних футболиста больше не входят в их планы. В нынешнем сезоне Боатенг и Хуммельс провели в Бундеслиге 17 и 15 матчей соответственно.
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Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Космос
NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion
Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено в 02:29
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Защита обжаловала арест Михаила Абызова
Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Авто
Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub
Компания Nissan презентовала свой новый проект, который получил название Nissan City Hub, он позволит изменить взгляд на привычную продажу автомобилей.
Обновлено в 01:28
Кино
Рассказ Стивена Кинга экранизировали в России
Режиссер Александр Домогаров-младший выложил на YouTube свой первый короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа знаменитого американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 09:15
Технологии
Банк России отметил всплеск хищений средств с карт в 2018 году
ФинЦЕРТ, подразделение Банка России, отвечающее за кибербезопасность, отметило резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц в 2018 году.
Обновлено в 05:45
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Авто
Автомобили Ford перестанут продавать в России, но будут обслуживать
Ford сохраняет все гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и будущим продажам в полном объёме.
Обновлено в 04:32
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце
Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце.
Обновлено в 04:22
Общество
В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Интернет
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24