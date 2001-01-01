Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»Евро-футбол.ру 05:17

Боссы клуба намерены омолодить состав команды, а потому два 30-летних футболиста больше не входят в их планы. В нынешнем сезоне Боатенг и Хуммельс провели в Бундеслиге 17 и 15 матчей соответственно.
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Süddeutsche Zeitung: Хуммельс и Боатенг летом уйдут из «Баварии»

Бомбардир.ру04:48

Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию»

Матч ТВ05:04

Отстраненный от сборной Германии Боатенг покинет «Баварию» по окончанию сезона

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СМИ: Боатенг точно покинет «Баварию» летом

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Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Евро-футбол.ру05:17

Джером Боатенг может покинуть «Баварию»

Еженедельник Футбол04:44

Боатенг летом уйдет из «Баварии», Хуммельс – под вопросом

Sports.ru04:02
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Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
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Космос

NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion

Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
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Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет

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Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

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Политика

Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам

Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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Спорт

Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Защита обжаловала арест Михаила Абызова

Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Экономика

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Общество

Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству

Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Авто

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Компания Nissan презентовала свой новый проект, который получил название Nissan City Hub, он позволит изменить взгляд на привычную продажу автомобилей.
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Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

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Кино

Рассказ Стивена Кинга экранизировали в России

Режиссер Александр Домогаров-младший выложил на YouTube свой первый короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа знаменитого американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 09:15
Технологии

Банк России отметил всплеск хищений средств с карт в 2018 году

ФинЦЕРТ, подразделение Банка России, отвечающее за кибербезопасность, отметило резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц в 2018 году.
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Баскетбол

Прохоров может продать арену «Бруклина»

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Авто

Автомобили Ford перестанут продавать в России, но будут обслуживать

Ford сохраняет все гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и будущим продажам в полном объёме.
Обновлено в 04:32
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков

УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено вчера в 14:15
Авто

Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце

Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце.
Обновлено в 04:22
Общество

В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Интернет

«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope

По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
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Происшествия

Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
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Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
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Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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Жером Боатенг
Немецкий футболист
Немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира 2014 года. Единокровный брат футболиста Кевина-Принса Боатенга.
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