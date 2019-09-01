с чего всё началось

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море». Об этом информирует агентство Bloomberg.

Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Армия и оружие Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.

Политика Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.

Происшествия В оренбургском приюте погибли десятки кошек и пострадали волонтёры В Оренбурге погибли более 60 кошек одного из приютов и собака. Кроме того, пострадали три девушки-волонтёра.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Политика Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости страны Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту страны Нгуен Фу Чонгу по случаю 74-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама.

Политика Болтон рассказал о «ясном» послании Пенса Зеленскому Власти США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины, это чётко дал понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому вице-президент США Майк Пенс во время переговоров в Варшаве.

Авто Во Франции на дорогах тестируют «шумовой радар» Французские власти намерены сделать дороги одними из самых тихих в мире.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Происшествия Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.

Гаджеты Huawei раскрыла дату официального анонса Mate 30 и Mate 30 Pro Накануне Huawei официально подтвердила дату их анонса — презентация пройдёт 19 сентября в Мюнхене, Германия.

Авто В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.

Происшествия В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.

Шоу-бизнес Певица Наргиз извинилась перед Пригожиным и Валерией Артистка попросила прощения за случайную оговорку Певица Наргиз Закирова попросила прощения у исполнительницы Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина за оговорку в своем интервью.

Общество Сын Зеленского пошел в первый класс Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Шоу-бизнес Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.

Общество Алексей Текслер проводил сына в первый класс В большинстве школ Челябинска 2 сентября проходят линейки, в том числе в гимназии №80.

Политика Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17 Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.

Политика Лидер московских единороссов подал иск к Навальному Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Политика Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.