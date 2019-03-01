Bloomberg вернул Дерипаску в список богатейших людей мираВедомости 08:00

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список Bloomberg Billionaires Index, который включает богатейших людей мира. Агентство оценивает его состояние в $3,93 млрд, с начала года оно увеличилось на $1,07 млрд.

Bloomberg вернул Дерипаску в список богатейших людей мира

Политика «Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

Армия и оружие Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России проплыл ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).

Кино Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.

Политика Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией В Кремле не подозревают компанию Baring Vostok в финансировании оппозиции, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.

Политика Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

Экономика Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками, как и годом ранее, стали сотрудники аппарата правительства: их среднемесячная зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тыс. руб. Администрация президента (АП) удерживает второе место.

Политика Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.

Экономика Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами 6 февраля в поддержку позиции ретейлеров по поводу необходимости снижения банковских комиссий выступил президент России Владимир Путин.

Происшествия В Нижнем Новгороде произошла стрельба возле школы Инцидент случился в пятницу утром на улице Тонкинской возле школы № 121. Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия.

Происшествия Бастрыкин назвал число оправдательных приговоров по делам СКР Бастрыкин напомнил, что в 2017 году суды в РФ вынесли 534 оправдательных приговоров из 128 тысяч уголовных дел, расследованных следователями СКР.

Общество Любителям бесплатной пиццы 100 лет придется платить налог Напомним, победители акции получили 10 тыс. купонов, которые они могут обменивать на пиццу в течение 100 лет.

Происшествия Школьник из Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны В детскую больницу в Москве поступил ученик восьмого класса, который впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны.

Транспорт В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.

Политика Дом Скрипаля в Солсбери откроют для проживания новых жильцов Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери очищен и будет открыт для заселения новых жильцов после ремонта.

Происшествия Сын немецкого офицера попросил убежища в России Сын сбежавшего бывшего немецкого офицера попросил убежища в России.

Происшествия СКР назвал две причины гибели группы Дятлова К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.

Политика Лукашенко заявил о понимании Путиным позиции Минска по Крыму Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским.

Происшествия ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.