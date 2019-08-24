Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США

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