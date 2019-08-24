Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из СШАТАСС 23 августа в 18:10
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
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Направляющиеся в Китай танкеры с американской нефтью могут развернуть
Российская газета23 августа в 19:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
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