Энергетика

Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из СШАТАСС 23 августа в 18:10

Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
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В Китай направили 12 млн баррелей нефти из США: Bloomberg

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