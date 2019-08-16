Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям. С ноября прошлого года по июль текущего они дополнительно заработали $905 млн.

Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

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