Энергетика

Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяникахМосковский Комсомолец вчера в 03:11

Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям. С ноября прошлого года по июль текущего они дополнительно заработали $905 млн.
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