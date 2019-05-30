Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400РИА Новости вчера в 16:46

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Финансы В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.

Шоу-бизнес Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.

Политика Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.

Общество Спецдокладчик ООН: в Британии Ассанжа подвергают психологическим пыткам Британские власти подвергают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.

Кино Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Футбол Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».

Общество Новогодние каникулы в 2020 году станут короче Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.

Наука Раскрыта природа шаровой молнии Как пишет Science Alert, Торчигин предлагает физическую модель, которую можно экспериментально доказать или опровергнуть, однако она не объясняет некоторые разновидности шаровых молний, наблюдаемых в природе.

Происшествия В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.

Политика Впервые в истории Австрии канцлером назначена женщина В Вене президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил судью Конституционного суда Бригитте Бирляйн канцлером страны.

Наука «Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.

Наука К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.

Происшествия Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Общество Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.

Политика Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Политика Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Транспорт Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.