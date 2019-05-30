Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400РИА Новости 16:46
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
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Наука
На дне Северного моря обнаружили затонувший мир
Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.
Обновлено в 14:30
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1
Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.
Обновлено в 22:36
Общество
Уральский бизнесмен хочет брать с омичей деньги за проезд по дорогам
Компания «Джаст Фит Лайф», которая строила посёлок, не успела вовремя перевести землю общего пользования под дорогами в ведение мэрии; в результате участок попал в конкурсную массу и был на торгах продан уральскому бизнесмену.
Обновлено в 05:10
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено в 20:48
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено в 23:23
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено в 10:13
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:37
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено в 14:44
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Путешествия
Получаем визу в Европу: где выдают шенген в Красноярске и сколько он стоит
Шенген вам не понадобится и при путешествии в Ирландию и Англию. Для поездки в эти страны придется получить отдельную визу.
Обновлено в 21:00
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Культура
Общественный совет при комитете Госдумы по культуре сегодня обсудит процедуру выдачи фильмам прокатных удостоверений
Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной, после чего Минкульт решил выдать прокатное удостоверение фильму не на 9 мая, как планировалось, а на 10.
Обновлено в 17:04
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено в 22:00
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59