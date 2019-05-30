Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400РИА Новости вчера в 16:46
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
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Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 00:52
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
В Торонто стартовала финальная серия плей-офф НБА между «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз».
Обновлено в 02:09
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
Нефть подешевела на рисках снижения спроса и торговой напряженности
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,12% – до 64,6 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 1,01%, составив 56,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Обновлено в 02:00
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Москве задержан участник аварии, ранивший из пистолета оппонента
Мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Москве, он задержан.
Обновлено в 01:50
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено вчера в 05:31
Кино
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Канцлером Австрии впервые стала женщина
Австрийский президент Ван дер Беллен назначил нового канцлера. Им стала председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
Обновлено в 01:00
Наука
Определены прародители человеческой цивилизации
Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.
Обновлено в 01:59
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ
Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ.
Обновлено вчера в 19:24
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников
В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50