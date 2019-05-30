Политика
Bloomberg сообщил об отказе России продать Ирану С-400ФАН вчера в 14:59
Россия отклонила просьбу Ирана о продаже зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Россия не получала заявку от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф»
Комсомольская правда04:59
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Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Новый гиперкар Lotus Type 130 показали на тизерном видео
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год
Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков
Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:37
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 02:05
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина разводится с супругом
Даже на выступления Лепихина Шурыгина всегда сопровождает его. На днях Наталья собирается в родной Ульяновск подавать заявление на развод.
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле объяснили бедность в России
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Авто
Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон
Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.
Обновлено в 00:44
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Обновлено в 04:11
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Космос
В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе
Обновлено 29 мая в 14:23
Космос
НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»
Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 04:01
Футбол
Два гола ФК «Краснодар» вошли в десятку лучших в Лиге Европы
Обновлено в 02:12