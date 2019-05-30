Политика

Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400РИА Новости 16:46

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
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Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400

РИА Новости16:46

Россия отказалась продавать Ирану С-400, узнал Bloomberg

Газета.Ru16:00

СМИ: Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400

Говорит Москва14:36

Россия отказалась продать Ирану С-400

Lenta.ru14:19

Bloomberg узнал об отказе России продать Ирану комплексы C-400

РБК13:47

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

ТАСС12:11

Россия отказала Ирану в продаже зенитных ракетных систем С-400

Эхо Москвы15:04
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Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Обновлено в 05:13
Политика

Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию

В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
Обновлено в 05:31
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
Обновлено в 11:47
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Экономика

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек

В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге

Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Гаджеты

HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Футбол

«Олимпия» выиграла Кубок Словении второй год подряд

Дублем отметился австрийский полузащитник Стефан Савич. «Олимпия» выиграла Кубок Словении во второй раз в своей истории и второй год кряду.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии

Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Политика

МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.
Обновлено вчера в 07:47
Кино

В русской версии злодею из «Тайной жизни домашних животных 2» изменили национальность

В русской версии мультфильма Universal Pictures "Тайная жизнь домашних животных 2" изменили национальность одного из персонажей - жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл.
Обновлено в 08:10
Культура

Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Обновлено в 10:53
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Общество

В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

The Defense News (США): подробности многомиллионного плана Америки по избавлению союзников от российской военной техники (Defense News)

Если Латвия получит средства в рамках программы ERIP, это поможет ускорить процесс, позволив стране потратить высвободившиеся средства на модернизацию или на закупку другой военной техники.
Обновлено в 17:02
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:58
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