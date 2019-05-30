Политика
Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400РИА Новости 16:46
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика
Запрещенные в России талибы пообещали России не нападать на Россию
В начале февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай в беседе с журналистами заявил, что талибы также не намерены захватывать силой весь Афганистан.
Обновлено в 05:31
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
Обновлено в 11:47
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Украинские военные погибли из-за крушения Ми-8
«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре военных: члены экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)», — указано в публикации.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Экономика
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге
Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Гаджеты
HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа
Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Футбол
«Олимпия» выиграла Кубок Словении второй год подряд
Дублем отметился австрийский полузащитник Стефан Савич. «Олимпия» выиграла Кубок Словении во второй раз в своей истории и второй год кряду.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии
Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,72%, до $66,8 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 14:25 мск.
Обновлено вчера в 07:47
Кино
В русской версии злодею из «Тайной жизни домашних животных 2» изменили национальность
В русской версии мультфильма Universal Pictures "Тайная жизнь домашних животных 2" изменили национальность одного из персонажей - жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл.
Обновлено в 08:10
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Обновлено в 10:53
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Общество
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
The Defense News (США): подробности многомиллионного плана Америки по избавлению союзников от российской военной техники (Defense News)
Если Латвия получит средства в рамках программы ERIP, это поможет ускорить процесс, позволив стране потратить высвободившиеся средства на модернизацию или на закупку другой военной техники.
Обновлено в 17:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58