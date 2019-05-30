Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400ТАСС вчера в 12:11
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в Москве полагают, что продажа Тегерану С-400 приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.
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Россия не получала заявку от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф»
Комсомольская правда04:59
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Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина разводится с супругом
Даже на выступления Лепихина Шурыгина всегда сопровождает его. На днях Наталья собирается в родной Ульяновск подавать заявление на развод.
Обновлено в 03:00
Общество
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Хоккей
Зайцев может быть обменян из «Торонто»
По сообщению в Twitter инсайдера Эллиота Фридмана, «Торонто» может обменять российского защитника Никиту Зайцева.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Наука
Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца
Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Путин и Абэ встретятся 29 июня в Осаке
Обновлено в 01:16
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Обновлено вчера в 16:54
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе «Дон» под Воронежем
Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.
Обновлено в 04:14
Общество
Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26