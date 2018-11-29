Политика

Bloomberg узнало о предстоящей сделке Марии Бутиной с властями США
Коммерсантъ
вчера в 17:43

Обвиненная в США в незаконной работе иностранным агентом россиянка Мария Бутина и сторона обвинения близки к договоренности, передает Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Вашингтона.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Россиянка Мария Бутина может пойти на сделку с американскими властями, сообщает агентство Bloomberg

Эхо Москвы00:30

Bloomberg: «российская шпионка» Бутина пойдет на сделку с властями США

URA.Ruвчера в 23:53

Главные новости к утру 29 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

СМИ сообщили о планах Марии Бутиной заключить сделку с обвинением в США

Говорит Москва00:53

Bloomberg узнало о скорой сделке Марии Бутиной с обвинением в США

РБКвчера в 21:28

Bloomberg узнал о планах арестованной в США россиянки Бутиной пойти на сделку со следствием

Дождьвчера в 22:04

Bloomberg узнал о возможном досудебном урегулировании дела Бутиной

Ведомостивчера в 18:51
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Политика

Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе.
Обновлено в 00:45
Политика

В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента

По результатам подсчета 99,7% бюллетеней на выборах президента Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, за которую отдали свои голоса 59,56% избирателей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.
Обновлено в 00:51
Политика

Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Граждане России, претендующие на получение субсидий и компенсаций, не будут обязаны доказывать отсутствие у них задолженности по оплате коммунальных услуг.
Обновлено в 00:52
Политика

Вице-премьер Китая отметил важность сотрудничества с Россией

Сотрудничество России и Китая крайне важно для обеспечения глобальной энергетической безопасности в условиях подъема торгового протекционизма, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Обновлено в 00:45
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 00:44
Политика

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

Обновлено в 00:48
Политика

Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Обновлено в 00:42
Политика

В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.
Обновлено в 00:29
Политика

В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3

Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов

Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 00:20
Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 00:00
Политика

Ушаков рассказал о готовящихся встречах Путина на саммите G20

Президент России Владимир Путин на полях "двадцатки" в Аргентине встретится с лидерами Франции, Германии, Японии, КНР, наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей

Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти.
Обновлено в 00:43
Политика

США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России

Глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин заявил, что три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не получили визы от США.
Обновлено в 00:48
Политика

В Киево-Печерской Лавре начата опись имущества

В Киево-Печерской Лавре начата опись имущества.
Обновлено вчера в 23:33
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