Политика
Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у властиРБК 03:20
В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.
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Bloomberg: в Москве обсуждается передача власти Путиным по казахскому сценарию
Московский Комсомолец04:36
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Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
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Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
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Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
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В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
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ФБР присоединится к проверке сертификации Boeing 737 MAX
В Соединенных Штатах сотрудники ФБР присоединятся к проверке процесса сертификации самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщает The Seattle Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку
Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова
Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Хоккей
Защитника «Барыса» Орехова, получившего травму, увезли в больницу
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Спорт
Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности
Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Общество
Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн
Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Наука
Ученые описали скопления тау-белка при «деменции боксеров»
Британские и американские ученые описали структуру нитей тау-белка в мозгах пациентов с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ), как, например, у боксеров или игроков в американский футбол.
Обновлено вчера в 14:01