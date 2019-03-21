Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у властиРБК 03:20

с чего всё началось

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.

Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти

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