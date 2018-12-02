Энергетика

Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти
РБК
вчера в 10:33

Встреча, по данным агентства, состоялась в конце прошлой недели. Россия предложила сократить добычу максимум на 150 тыс. баррелей в день, но это не устроило Саудовскую Аравию. Представители королевства настаивали на более «равноправном партнерстве» в рамках возможной сделки, пишет агентство.
РБКвчера в 10:33

Подробнее о событии

СМИ: Россия согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки

Московский Комсомолецвчера в 19:56

Bloomberg: Россия согласилась сократить добычу нефти на 150 тыс. баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 13:22

Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. баррелей в cутки

ТАССвчера в 09:43

Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти

РБКвчера в 10:33

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 09:33

СМИ: Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

DP.RUвчера в 09:45

Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Ведомости02 декабря в 15:43
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Энергетика

Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 21:19
Энергетика

Рынок нефти взяли на контроль Россия и Саудовская Аравия

Цены на нефть стабилизировались и начали активный рост, после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились заключить сделку по управлению рынком в 2019 году.
Обновлено в 00:11
Энергетика

Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть

Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 00:39
Энергетика

Корпорации не спешат расставаться с долгами

Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика

В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

Обновлено вчера в 18:31
Энергетика

Через пять лет в Узбекистане заработают четыре крупных ГЭС

Обновлено вчера в 23:49
Энергетика

Добыча нефти в Тюменской области в 2018 году вырастет на 18%

Добыча нефти в Тюменской области по итогам 2018 года может составить 12,9 миллионов тонн, что на 18% больше по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Газпром построил два новых газопровода в Адыгее

Газпром построил два новых газопровода в Адыгее.
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика

Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70%

За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика

«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020

В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено вчера в 06:17
Энергетика

АФК «Система» может продать долю в GPG

АФК «Система» рассматривает возможность продажи доли в компании Global Petroleum Group.
Обновлено вчера в 07:11
Энергетика

Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2%

Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено вчера в 10:55
Энергетика

Предпосылки для Рождественского ралли созданы

Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено вчера в 01:50
Энергетика

В Томской области модернизируют Северскую ТЭЦ

30 ноября 2018 года Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и гендиректор Объединенной теплоэнергетической компании (ОТЭК, входит в структуру Росатома) Ксения Сухотина в пятницу подписали соглашение о модернизации Северской ТЭЦ в Томской области и дорожную карту по его реализации.
Обновлено вчера в 06:14
Энергетика

Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день

Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено вчера в 05:15
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