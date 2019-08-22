Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg. Одними из первых должны появиться три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Происшествия Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД «На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сказал собеседник агентства.

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».

Финансы Прибыль группы Альфа-банка снизилась почти втрое За первые шесть месяцев 2019 года чистая прибыль группы Альфа-банка (включает ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) снизилась в 2,6 раза, до $249 млн, следует из отчетности банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Футбол Рибери выбрал игровой номер в «Фиорентине» 36-летний француз заключил контракт с "фиалками" до лета 2021 года. Напомним, что он перешел в клуб на правах свободного агента.

Космос Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Футбол Черданцев жёстко высказался о защитнике «красно-белых» Айртоне Один из самых известных и эмоциональных телекомментаторов Геогрий Черданцев в жёсткой манере высказался о защитнике "Спартака" Айртоне, после поражения москвичей от "Браги" в Лиге Европы (0:1).

Происшествия Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.

Политика Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7 Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Гаджеты Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".

Космос Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Политика Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.

Музыка Михаил Гуцериев подарил Дмитрию Колдуну «Чувства без тепла» Дмитрий Колдун представил первую совместную работу с поэтом Михаилом Гуцериевым "Чувства без тепла" 22 августа 2019 года.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Армия и оружие Появились сообщения о получении США танка Т-90 США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.

Политика YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.