Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»РБК вчера в 14:11

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Происшествия Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Культура Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет 48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.

Общество В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма Специалисты нашли в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма.

Общество В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.

Музыка Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение» Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.

Армия и оружие Американский военный самолет пролетел над территорией России Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.

Происшествия Арестованный в США российский программист признал вину Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.

Происшествия Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Политика Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.

Футбол Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина» По данным источника, помимо забот о здоровье, целью приезда Абрамовича могло быть обсуждение возможного приобретения казанского "Рубина".

Политика Украина перестала быть главным миграционным донором России Таджикистан обошел Украину Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек.

Происшествия В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.

Экономика Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.

Политика США готовят свержение власти не только в Венесуэле Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.

Политика С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.

Общество Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.

Политика Трампа будут охранят более 200 тайных агентов во Вьетнаме Президента США Дональда Трампа будут охранять более 200 сотрудников американской секретной службы во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, пишет VnExpress.

Происшествия В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Спорт Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.

Спорт Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно проката Медведевой в финале Кубка России.

Общество Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году.

Общество Россиянам запретят держать дома пауков В Министерстве природы предложили ввести запрет на домашнее содержание ядовитых пауков, опасных насекомых и змей.

Экономика Visa уменьшит комиссию за платежи по картам на транспорте Платежная система Visa снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.