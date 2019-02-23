Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»РБК вчера в 14:11
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Культура
Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет
48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме
Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Арестованный в США российский программист признал вину
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 16:22
Происшествия
Амурский тигр напал на жителя Приморья
Сам пострадавший в больнице сообщил, что хищник внезапно на него напал, когда тот находился в тайге.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Названо соотношение числа мужчин и женщин в России
Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Сведения представлены на сайте службы.
Обновлено в 01:40
Политика
Трампа будут охранят более 200 тайных агентов во Вьетнаме
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над территорией России
Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.
Обновлено в 00:51
Политика
В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России
"Безопасность в Европе возможна только с Россией", - заявил Триттин.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, во времена «крымской весны» бывший командиром народного ополчения, рассказал, как украинские военнослужащие массово переходили на сторону Крыма, а также о том, как жители Украины пытались переносить пограничные столбы, лишь бы стать российскими гражданами.
Обновлено в 02:09
Политика
В Госдуме призвали Порошенко не придумывать байки о его визите в Крым
Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко призвал президента Украины Петра Порошенко не рассказывать «байки» о его визите в Крым в 2014 году.
Обновлено в 01:56
Спорт
Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Украина пригрозила вновь пустить свои корабли через Керченский пролив
Обновлено вчера в 13:37
Общество
В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в марте
Как ранее рассказал "РГ" Юрий Варакин, температура в феврале на 5-6 градусов выше нормы, поэтому на европейской территории РФ паводок может пройти раньше обычного.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Обнаружен дневник Малиновского, объясняющий поражения в начале ВОВ
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Певец Юрий Лоза в интервью Starhit прокомментировал критику в адрес передачи "Жить здорово!", которая стала предметом споров в Сети и вызвала недовольство некоторых политиков и деятелей культуры.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В США признались в желании сменить власть в нескольких странах
Вашингтон нацелен на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Бывшего полпреда президента РФ на Сахалине Гулия задержали в Кишиневе
Правоохранительные органы Молдавии задержали в аэропорту Кишинева бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в России в экстремизме.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В день выборов в Нигерии прогремело несколько взрывов
Сразу несколько взрывов произошло на северо-востоке Нигерии в день президентских выборов, передает Nation.
Обновлено в 01:53
Экономика
В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%
"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
Finexpertiza подсчитала расходы россиян за вывоз мусора
Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали расходы россиян на вывоз мусора в годовом выражении.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Гуаидо рассказал, кто и как помог ему приехать из Венесуэлы в Колумбию
Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы глава Нацассамблеи страны Хуан Гуаидо сообщил, что попасть в Колумбию ему помогли венесуэльские военные.
Обновлено вчера в 22:31
Спорт
Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари
Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 51,35 секунды.
Обновлено вчера в 20:54
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ
По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте
Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.
Обновлено в 01:00