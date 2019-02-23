Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»РБК вчера в 14:11
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Шоу-бизнес
Режиссер Георгий Данелия госпитализирован в одну из столичных больниц
Врачи приняли решение о госпитализации. Известно, что Данелия давно имеет проблемы с легкими.
Обновлено в 17:02
Политика
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Музыка
Певица Maruv представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019»
Обновлено в 17:04
Политика
На границе Венесуэлы горят три грузовика с гумпомощью
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали.
Обновлено в 18:31
Политика
На Окинаве начался референдум по вопросу переноса базы ВВС США
Референдум по вопросу переноса базы ВВС США Футэмма начался в воскресенье в самой южной японской префектуре Окинава.
Обновлено в 17:11
Политика
Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия
На юге США разбился грузовой Boeing
Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air потерпел крушение недалеко от города Анауак на юго-востоке американского штата Техас, на борту находились три человека, сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на шерифа округа.
Обновлено в 15:15
Политика
Порошенко назвал Украину «агрессором»
Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав Украину "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
Обновлено в 17:30
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено в 17:48
Единоборства
Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию
Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Политика
В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки Вучича
В Белграде несколько тысяч человек провели акцию протеста против действующего правительства и президента страны Александра Вучича.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира
Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.
Обновлено в 07:43
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Самаре женщина пришла с гробом покойного мужа к зданию правительства
Обновлено 21 февраля в 18:53
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» совершит революцию в военном мире
Ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" от российского оружейного концерна "Калашников" может произвести такой же переворот в военном мире, как автомат АК-47, сообщило издание The Washington Post.
Обновлено в 17:30
Футбол
«Марсель» отказался продавать своего защитника в клуб РПЛ
Клуб французской Лиги 1 отказался продавать своего флангового защитника Жордана Амави в команду Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:43
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Происшествия
ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе
При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:08
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Эксперты в США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Эксперты американского журнала The Popular Mechanics прокомментировали видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон", ранее опубликованное Минобороны России.
Обновлено в 15:41