Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»РБК вчера в 14:11
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Политика
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
На границе между Венесуэлой и Колумбией развернуты войска по приказу венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
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Общество
Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге
В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
Политика
Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев
Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.
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Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Футбол
«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче
Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:54
Спорт
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Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов до последних метров боролся за победу в скиатлоне на чемпионате мира, уступив десятую долю секунды на финише норвежцу Шуру Рете.
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Происшествия
Увеличилось число жертв взрыва автомобиля на КПП в ДНР
Два человека погибли, один получил ранения в результате подрыва гражданского автомобиля в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины.
Обновлено в 09:31
Политика
Гуайдо рассказал о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что ряд высокопоставленных чиновников Венесуэлы прикинули страну и направились в Турцию.
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Политика
«Прощайте»: в Раде потребовали не пускать Anna Maria на «Евровидение»
Депутат Верховной Рады Борислав Береза потребовал отстранить сестер Анну и Марию Опанасюк от участия в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».
Обновлено в 11:06
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Политика
Глава МИД Британии назвал Словению вассалом СССР
Словения много лет являлась вассальным государством Советского Союза.
Обновлено в 11:00
Музыка
Дима Билан сломал ногу в двух местах
Обновлено в 10:14
Спорт
Айзенбихлер выиграл ЧМ на большом трамплине, Климов — 18-й
Россиянин Евгений Климов, вышедший в финал соревнований, стал 18-м. Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 10:35
Спорт
Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону
Обновлено в 09:05
Транспорт
В Москве линия метро дотянется до Троицка
Обновлено в 08:54
Единоборства
Муртазалиева дисквалифицировали на 2 года за допинг
Обновлено в 06:57
Наука
Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты
Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Известный телеведущий умер от передозировки во время секса
Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии.
Обновлено в 05:24
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Поезд с трофейной техникой из Сирии отправился по городам России
Напомним, поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» перевозит около 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, различные виды вооружения, автомобили, экипировку и оборудование террористов.
Обновлено в 06:29
Общество
В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин
По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35