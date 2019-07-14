Политика

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400РБК вчера в 17:10

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400. Об этом Bloomberg рассказали несколько знакомых с ситуацией источников.
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Главные новости к утру 14 июля

Коммерсантъ00:00

Bloomberg: США на следующей неделе объявят о введении санкций против Турции

ТАССвчера в 17:44

СМИ узнали о планах США объявить о санкциях против Турции из-за С-400

RT на русскомвчера в 17:26

США вводят санкции против Турции из-за российских С-400

Газета.Ruвчера в 17:12

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

РБКвчера в 17:10

СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400

РИА Новостивчера в 16:49

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Вести.Ruвчера в 17:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Общество

«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч

На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity

NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено вчера в 12:05
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Футбол

«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу

Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В Госдуме объяснили реакцию экс-главы СБУ на учения десанта в Крыму

Обновлено вчера в 21:24
Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Авто

Гибрид «Запорожца» и Porsche выставили на продажу в Белоруссии

Гибрид автомобилей ЗАЗ-968 "Запорожец" и Porsche Boxster S первого поколения выставили на продажу.
Обновлено в 02:13
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Космос

Ученые РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли

Обновлено 12 июля в 00:01
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона

В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Нью-Йорке полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии

Обновлено в 00:53
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»

Обновлено в 03:00
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки

Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Баскетбол

Симмонс, скорее всего, не сыграет за Австралию на ЧМ-2019

На первом групповом этапе Австралия сыграет с командами Сенегала, Канады и Литвы.
Обновлено в 03:18
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