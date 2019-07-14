Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400. Об этом Bloomberg рассказали несколько знакомых с ситуацией источников.

Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

Общество «Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Космос NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Наука В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.

Футбол Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил» Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.

Футбол Тарасову сняли гипс в римской клинике Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.

Авто Гибрид «Запорожца» и Porsche выставили на продажу в Белоруссии Гибрид автомобилей ЗАЗ-968 "Запорожец" и Porsche Boxster S первого поколения выставили на продажу.

Кино Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Происшествия На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.

Политика Немецкий врач рассказал о болезни Меркель Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.

Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Шоу-бизнес Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.