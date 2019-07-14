Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400РБК вчера в 17:10
Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она начала получать в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400. Об этом Bloomberg рассказали несколько знакомых с ситуацией источников.
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Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено вчера в 12:05
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Футбол
«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу
Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Госдуме объяснили реакцию экс-главы СБУ на учения десанта в Крыму
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Гибрид «Запорожца» и Porsche выставили на продажу в Белоруссии
Гибрид автомобилей ЗАЗ-968 "Запорожец" и Porsche Boxster S первого поколения выставили на продажу.
Обновлено в 02:13
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:20
Космос
Ученые РАН сообщили о скором обнаружении «полного двойника» Земли
Обновлено 12 июля в 00:01
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»
Обновлено в 03:00
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки
Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Баскетбол
Симмонс, скорее всего, не сыграет за Австралию на ЧМ-2019
На первом групповом этапе Австралия сыграет с командами Сенегала, Канады и Литвы.
Обновлено в 03:18