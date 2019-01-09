США несколько раз повышали пошлины на импорт китайских товаров, КНР отвечала зеркальными мерами. 7 января начались переговоры на уровне заместителей руководителей торговых ведомств США и Китая. Азиатские рынки уже показали рост, однако сторонам пока не удалось достичь конкретных договорённостей.

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Армия и оружие Армия и оружие США исключили размещение войск на Курилах

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Армия и оружие Армия и оружие МИД Турции выступил за совместный с РФ контроль выхода США из Сирии Анкара выступает за совместный с Москвой и Тегераном контроль за выводом американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

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