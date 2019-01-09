Политика
США несколько раз повышали пошлины на импорт китайских товаров, КНР отвечала зеркальными мерами. 7 января начались переговоры на уровне заместителей руководителей торговых ведомств США и Китая. Азиатские рынки уже показали рост, однако сторонам пока не удалось достичь конкретных договорённостей.
Говорит Москва02:01
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СМИ: Трамп стремится к договоренности с КНР ради роста фондовых индексов
Российская газетавчера в 21:45
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину
В МИД России, комментируя возможность обмена Уилана, подчеркнули, что задержанному ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обмене невозможно.
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
США исключили размещение войск на Курилах
Обновлено в 04:38
Политика
Песков: Россия достигла понимания с WADA
Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 04:39
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
В Госдуме открывается весенняя сессия
Весенняя сессия открывается в среду в Госдуме.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2»
Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Обновлено в 01:12
Политика
Экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
МИД Турции выступил за совместный с РФ контроль выхода США из Сирии
Анкара выступает за совместный с Москвой и Тегераном контроль за выводом американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
Обновлено в 05:13
Политика
Роскосмос не станет выходить из проектов с NASA из-за визита Рогозина
Несмотря на отмену приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США, госкорпорация не намерена выходить из совместных с NASA проектов, заявил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В СБУ отчитались о борьбе с антиукраинской пропагандой в соцсетях
"Триста шестьдесят киберинцидентов обнаружила и блокировала СБУ в 2018 году: 49 администраторов социальных сетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявили о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Обновлено в 03:34
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.
Обновлено в 05:18
Политика
Контакты России и США по Сирии не прекращаются, заявил Рябков
Контакты России и США по Сирии не прекращаются, даже если не всегда анонсируются, долгих пауз в переговорах не бывает, заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 00:39