Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в ВенесуэлеРБК вчера в 16:24

В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны. Собеседник агентства не уточнил число предприятий, которые затронул блэкаут.

Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле

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