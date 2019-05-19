Экономика
Bloomberg: украинская «армия» на польском рынке труда продолжает растиREGNUM вчера в 17:11
Агентство Bloomberg, проанализировав состояние польского рынка труда, пришло к выводу, что опасения работодателей, связанные с введением безвизового режима в Евросоюзе для украинцев, не оправдались. Об этом пишет газета Rzecpospolita.
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Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
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