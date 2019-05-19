Экономика

Bloomberg: украинская «армия» на польском рынке труда продолжает растиREGNUM вчера в 17:11

Агентство Bloomberg, проанализировав состояние польского рынка труда, пришло к выводу, что опасения работодателей, связанные с введением безвизового режима в Евросоюзе для украинцев, не оправдались. Об этом пишет газета Rzecpospolita.
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Польша успешно решает свои экономические проблемы за счёт «армии» украинцев

Красная весна03:05

Поток украинских мигрантов ликвидировал дефицит работников в Польше

Экономика сегодня02:22

Bloomberg: украинская «армия» на польском рынке труда продолжает расти

REGNUMвчера в 17:11
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Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Трамп может помиловать военных преступников

Президент США Дональд Трамп потребовал подготовить документы, необходимые для помилования нескольких американских военнослужащих, осуждённых за военные преступления.
Обновлено вчера в 19:53
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Общество

Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»

Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
Обновлено в 01:49
Музыка

Первые 10 финалистов Евровидения 2019 названы

Автоматически место в финале получают пять стран - учредителей "Евровидения" - это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания, а также представитель страны - хозяйки конкурса, то есть в этом году - Израиля.
Обновлено в 00:26
Хоккей

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Никита Пресняков посвятил супруге Алене Красновой ироничное видео

Никита Пресняков посвятил своей супруге видео с ироничным содержанием.
Обновлено в 00:30
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

ВИЧ-диссиденты атаковали мобильную лабораторию в Новосибирске

В Новосибирске активистки попытались помешать работе тест-мобиля, предлагающего бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 13:22
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка

«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены

Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Уфе пропавшую две недели назад 43-летнюю Эльзу Байкову нашли мертвой

Обновлено в 00:02
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Чтобы поднять настроение мужу: Анна Хилькевич сменила цвет волос

Обновлено в 02:19
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»

Общаясь с журналистами звездная наследница рассказала, что ее отцу мешала семья. Муслим Магомаев был одним из самых известных исполнителей.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Президент «Лацио»: «Мне будет больно, если Индзаги уйдет»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито выразил надежду, что главный тренер команды Симоне Индзаги не покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 07:49
Хоккей

Наставник ЦСКА рассказал о переживаниях Капризова на ЧМ-2019

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о переживаниях своего подопечного Кирилла Капризова на чемпионате мира - 2019, передает ТАСС.
Обновлено в 02:25
Космос

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
Обновлено в 02:35
Футбол

Виктор Булатов: «Главное пожелание Кононова – ни в коем случае не отказываться от своей игры»

В июне Гапонов приехал в "Спартак-2" на просмотр.
Обновлено в 01:30
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
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