Экономика
Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мираInc.Russia вчера в 07:58
Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира. Первую строчку в 5 раз подряд заняла Венесуэла, власти которой не раскрывают показатели, необходимые для расчета места в индексе. В рейтинг попадают страны, в которых сильная инфляция сочетается с высокой безработицей.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Интернет
Instagram может отказаться от лайков
Обновлено в 07:54
Политика
Лукашенко пригрозил проклятием за присоединение Белоруссии к России
Комментируя вопрос о присоединении Белоруссии к Российской Федерации, Лукашенко заявил, что «кто посмеет силой это сделать — получит мощнейший ответ от нашего народа».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
Обновлено в 06:04
Футбол
Капелло рассказал, что «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы
Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Космос
Фестиваль любителей астрономии пройдет в стенах ИКИ РАН
Обновлено в 00:38
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено в 07:40
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Бузова позировала в прозрачном пеньюаре на фоне «хрущевки»
Исполнительница позировала в полупрозрачном пеньюаре с оборками из перьев, кислотных шортах-велосипедках и ультракоротком топе на фоне обычных московских жилых домов.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика
В Германии планируют создать комиссию по Крыму
Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с РФ.
Обновлено в 01:26
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Германию укорили за недостаточное сдерживание России
Колби отметил, что поведение Берлина «чуть ли не циничное», поскольку именно Германия больше всего выиграла от НАТО, а теперь отказывается увеличивать расходы в рамках альянса.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Политика
Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией
Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21
Общество
На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания
Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33