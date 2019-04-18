Экономика

Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мираInc.Russia вчера в 07:58

Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира. Первую строчку в 5 раз подряд заняла Венесуэла, власти которой не раскрывают показатели, необходимые для расчета места в индексе. В рейтинг попадают страны, в которых сильная инфляция сочетается с высокой безработицей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Bloomberg составил рейтинг стран с самыми «несчастными» экономиками в мире

Snob.ru06:46

Венесуэла возглавила рейтинг слабейших экономик по версии Bloomberg

RT на русскомвчера в 09:13

Bloomberg определил самые счастливые и несчастные экономики мира

Росбалтвчера в 05:59

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Lenta.ruвчера в 07:16

Bloomberg назвал самые «несчастные» экономики мира

Газета.Ruвчера в 06:31

Россия падает в объятия нужды

Коммерсантъвчера в 08:37

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

РБКвчера в 05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика

Зеленский назвал себя «приговором Порошенко»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку он — приговор главы государства.
Обновлено в 12:41
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Политика

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 14:06
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Политика

На Украине начались дебаты Зеленского с Порошенко

Кандидат в президента Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык во время дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко, пишет Утро.ру.
Обновлено в 12:33
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Samsung вскоре предложит бюджетный смартфон Galaxy A10e

Обновлено в 10:38
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Владимир Путин посетит форум «Один пояс, один путь»

Обновлено в 07:42
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме

Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Политика

Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов

Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 14:58
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено в 12:44
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Культура

Цирк дю Солей представляет в Москве новое шоу

Цирк дю Солей представляет в Москве новое шоу «Торук – первый полет» по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Военную технику отправили в столицу для участия в параде Победы

Военную технику, которая ранее базировалась в подмосковном Алабино, отправили в столицу для участия в параде Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты

В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.
Обновлено в 11:08
Политика

Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное