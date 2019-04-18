Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мираInc.Russia вчера в 07:58

Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира. Первую строчку в 5 раз подряд заняла Венесуэла, власти которой не раскрывают показатели, необходимые для расчета места в индексе. В рейтинг попадают страны, в которых сильная инфляция сочетается с высокой безработицей.

Политика Зеленский назвал себя «приговором Порошенко» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом действующего президента Украины Петра Порошенко, поскольку он — приговор главы государства.

Политика Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса» В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.

Армия и оружие В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.

Шоу-бизнес Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.

Политика Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

Политика На Украине начались дебаты Зеленского с Порошенко Кандидат в президента Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык во время дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко, пишет Утро.ру.

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Шоу-бизнес 52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.

Политика США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.

Общество Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.

Происшествия Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".

Политика Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Культура Цирк дю Солей представляет в Москве новое шоу Цирк дю Солей представляет в Москве новое шоу «Торук – первый полет» по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

Армия и оружие Военную технику отправили в столицу для участия в параде Победы Военную технику, которая ранее базировалась в подмосковном Алабино, отправили в столицу для участия в параде Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.

Шоу-бизнес Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.

Политика Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.

Экономика Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.