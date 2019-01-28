Экономика
Bloomberg сообщил о расследовании в США в отношении NissanРБК 02:59
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование на предмет достоверности раскрытия Nissan информации о выплатах ее менеджменту в США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Происшествия
Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео
Обновлено в 03:34
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Крыму облили краской
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России
Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации.
Обновлено в 00:46
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 03:18
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков
В Москве к утру воскресенья, 27 января, выпала треть месячной нормы осадков за неполные сутки, сообщили в городском метеобюро.
Обновлено вчера в 00:46
Гаджеты
В Samsung решили отказаться от пластика в упаковке гаджетов
Обновлено в 03:26
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
В ФРИИ отмечают, что в этом случае граждане смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, это будет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых, а также позволит перечислить "в казну несколько миллиардов рублей" от физлиц и налоги участвующих в обороте данных юрлиц.
Обновлено в 00:45
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Утром в понедельник индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:40
Авто
Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук
Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Кино
Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
МЧС просит население сохранять спокойствие из-за звонков о минировании
Органы МЧС просят население сохранять спокойствие.
Обновлено вчера в 21:56
Авто
ЗИЛ распродает «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем
В Омске следователи начали проверку информации о том, что в одном из городских детсадов воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 58
В результате прорыва дамбы на руднике по добыче железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейра погибли не менее 58 человек, сообщает 28 января Globo.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
В России ограничили проценты и неустойку по кредитам до одного года
Ставка по потребительским кредитам до одного года теперь не может превышать 1,5 процента в день.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства
В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером
В интернете опубликована запись с финального поединка Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.
Обновлено вчера в 00:55
Общество
Губернатор Томенко отчитал алтайскую чиновницу за громкое высказывание
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой, пишет пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:15
Общество
Прокуратура забраковала огромную опасную горку в Купчино
Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал земельный участок у ТРЦ «РИО» на улице Фучика и разместил там горку.
Обновлено в 01:26
Общество
«Росконтроль» проверил баклажанную икру
В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
Обновлено в 00:00
Спорт
Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончалась прославленная советская лыжница, Олимпийская чемпионка Нина Балдычева.
Обновлено в 02:54
Экономика
В России заработала система быстрых платежей
С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП). В полноценном режиме платформа заработает 29 февраля.
Обновлено вчера в 20:34
Кино
Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Chevrolet сделал спецверсию Corvette в честь своих гонщиков
Компания Chevrolet представила спецверсию своего спорткара Corvette — исполнение Drivers Series посвящено заводским гонщикам команды Corvette Racing.
Обновлено в 02:14
Общество
Началось расселение дома по программе реновации на Щелковском шоссе
Всего в программу реновации на востоке Москвы включен 1061 дом. Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Употребление йогурта поможет нормализовать давление
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Последнего пострадавшего от взрыва в Магнитогорске выпишут из больницы
Последнего пострадавшего после ЧП в жилом доме Магнитогорска планируют завтра выписать из больницы, сообщили в понедельник в минздраве Челябинской области.
Обновлено в 03:25