Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрдРБК 05:52

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам его экспертов, за прошедший день состояние Арно выросло почти на $3 млрд, до $100,4 млрд.

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Культура Анна Михалкова получила премию «ТЭФИ-Kids» Актриса Анна Михалкова получила премию «ТЭФИ-Kids». Она признана лучшей детской телеведущей в России. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.

Происшествия В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.

Футбол Денис Глушаков официально покинул «Спартак» Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Футбол Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив» Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.

Футбол «Реал» представил новичка команды Ферлана Менди «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Фелана Менди.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Происшествия В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Политика Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Происшествия Мужчин защитят от домашнего насилия в Германии Власти Баварии и Северного Рейна-Вестфалии выпустили программу, которая призвана защитить мужчин от домашнего насилия.

Политика Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.

Общество Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку.

Политика В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.

Транспорт Воронежские маршрутчики потребовали повысить цену проезда Напомним, о повышении стоимости проезда в Воронеже говорили ещё в конце прошлого года.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.

Происшествия МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.

Футбол Терри продлил контракт с «Астон Виллой» «Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.