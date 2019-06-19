Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрдРБК 05:52
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам его экспертов, за прошедший день состояние Арно выросло почти на $3 млрд, до $100,4 млрд.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика
Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США
"В январе 2019 года США сделали [Турции] максимально выгодное предложение о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, являющихся жизнеспособной альтернативой С-400", - считает представитель администрации.
Обновлено в 12:47
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Экономика
В Сбербанке заявили о 12 хакерских атаках во время киберучений
Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям Cyber Polygon во время испытаний, сообщил RNS заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 11:23
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
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Наука
Злоупотребление смартфонами может быть причиной косоглазия
Для исследования было опрошено 370 врачей-офтальмологов, которые рассказали, что за последнее время к ним приходит всё больше пациентов, у которых обнаруживается острое внутреннее косоглазие.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Политика
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Здоровье
После публикаций в СМИ власти Ярославской области опровергли информацию о проблемах с поставками в регион препаратов для диабетиков
Сообщалось о том, что больные диабетом не могут вовремя получить жизненно необходимые им препараты.
Обновлено в 12:28
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика
Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Обновлено в 10:28
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено в 12:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Армия и оружие
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Энергетика
Украина сделала России предложение по газу
Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07