Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрдРБК 05:52

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg. По подсчетам его экспертов, за прошедший день состояние Арно выросло почти на $3 млрд, до $100,4 млрд.
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В мире появился третий ультрабогач

Lenta.ru08:08

Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира

Газета.Ru10:06

Bloomberg сообщил о появлении третьего «стомиллиардера» в мире

РИА Новости09:24

Число владельцев стомиллиардных состояний возросло до трёх

News.ru09:54

Bloomberg: глава Louis Vuitton стал третьим в мире человеком с состоянием более $100 млрд

ТАСС11:45

В мире появился третий человек с состоянием $100 млрд

Rambler News Service06:28

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

РБК05:52
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика

Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США

"В январе 2019 года США сделали [Турции] максимально выгодное предложение о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, являющихся жизнеспособной альтернативой С-400", - считает представитель администрации.
Обновлено в 12:47
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Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
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Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
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Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Экономика

В Сбербанке заявили о 12 хакерских атаках во время киберучений

Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям Cyber Polygon во время испытаний, сообщил RNS заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 11:23
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

Обновлено вчера в 13:44
Наука

Злоупотребление смартфонами может быть причиной косоглазия

Для исследования было опрошено 370 врачей-офтальмологов, которые рассказали, что за последнее время к ним приходит всё больше пациентов, у которых обнаруживается острое внутреннее косоглазие.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела обручальное кольцо

Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Политика

Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Здоровье

После публикаций в СМИ власти Ярославской области опровергли информацию о проблемах с поставками в регион препаратов для диабетиков

Сообщалось о том, что больные диабетом не могут вовремя получить жизненно необходимые им препараты.
Обновлено в 12:28
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика

Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено в 12:50
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Армия и оружие

The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»

Обновлено в 12:12
Энергетика

Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
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В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Обновлено в 10:59
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает пятую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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