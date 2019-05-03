Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости 18:04
Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года. При этом лидером по этому показателю стала Россия, которая по-прежнему стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика
Депутаты Рады предложили разрешить призыв без объявления мобилизации
Депутаты Верховной рады от партий БПП, Народного фронта, Самопомощи и БЮТ призвали парламент разрешить призыв резервистов во время «особого периода» без объявления мобилизации.
Обновлено в 19:27
Музыка
Алсу отстранили от трансляции Евровидения
Обновлено в 08:53
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Здоровье
Комитет по здравоохранению поможет в реабилитации псковского краеведа Тамары Шулаковой
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональный комитет по здравоохранению ищет варианты оказания медицинской помощи известному псковскому краеведу, историку Тамаре Васильевне Шулаковой.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Волхове дерево упало на «Рено» и убило пассажира
В Волхове дерево упало на «Renault Logan» и убило пассажира. Авария произошла на улице Гагарина в районе 2 часов дня.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Россия хочет включить Турцию в проект ЗРС С-500 «Прометей»
Согласно сведениям, представленным турецким изданием «Anadolu», генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил готовность сделать Турцию ближайшим российским партнёром по проекту зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
Обновлено в 20:12
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Общество
Как «в Питере пить» и спокойно жить?
Петербургские бары с улицы Рубинштейна объединились в борьбе за выживание.
Обновлено в 18:25
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес
Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено в 04:29
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Космос
Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard
Обновлено в 11:56
Наука
В Чили обнаружили самые древние в Америке следы человека
Ученые обнаружили в Чили след человека, который может оказаться наиболее древним из всех подобных отпечатков, найденных на территории США.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Jeep Grand Cherokee Trackhawk установил рекорд скорости на льду
Стоит отметить, что максимальная скорость на трассе Jeep Grand Cherokee Trackhawk составляет 290 км/ч, что делает его одним из самых быстрых серийных внедорожников, когда-либо созданных.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Возросло число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии
В больнице скончался 46-летний мужчина, пострадавший при нападении на мечеть Аль-Нур в городе Крайстчерч, сообщается на сайте полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 20:46
Политика
Министр обороны Великобритании уволен со скандалом
Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59