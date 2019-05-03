Экономика

Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости 18:04

Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года. При этом лидером по этому показателю стала Россия, которая по-прежнему стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.
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Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире

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Россия лидирует по закупкам золота в 2019 году

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Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году

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Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

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Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
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Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

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Согласно сведениям, представленным турецким изданием «Anadolu», генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил готовность сделать Турцию ближайшим российским партнёром по проекту зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
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Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес

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Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
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