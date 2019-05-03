Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 годуИнтерфакс 19:11
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg. Всего в мире, как узнали в агентстве, в первой четверти 2019 года было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:04, Ашберн
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Хоккей
Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура
Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Наука
Самый большой шельфовый ледник Антарктиды тает все быстрее
Ледник Росса, самый большой шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем считалось ранее.
Обновлено 30 апреля в 04:32
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено в 16:47
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено в 18:26
Наука
Учеными раскрыт секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено вчера в 16:03
Космос
Находка в открытом космосе: на Марсе выявили гробницу египетского фараона – кадры
Недавно тайваньскому эксперту Скотту Уорингу удалось выявить объект, имеющий непосредственное сходство с гробницами египетских фараонов.
Обновлено в 12:15
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Медики призвали не отказываться от секса при болезнях сердца
Мнение об опасности или вреде секса при заболеваниях сердца ошибочно,- заявили специалисты Страх заниматься сексом напротив, только усугубляет болезнь, зачастую приводя к депрессиям.
Обновлено в 09:41
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба
Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения с друзьями в Дубае
Филипп Киркоров недавно отпраздновал свой 52-й день рождения с друзьями и звездными коллегами в одном из отелей в Дубае.
Обновлено в 09:59
Экономика
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
Статистика, с которой ознакомились «Известия», показала, что в среднем на 13% в натуральном выражении выросли продажи продукции, которую традиционно употребляют те, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено вчера в 17:01
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветный переход на весельной лодке, застрял в 300 милях (около 550 км) от мыса Горн из-за встречного ветра.
Обновлено в 14:06
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено в 18:20