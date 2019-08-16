Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
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Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
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Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Политика
Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины
Экс- президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации указал, что все еще является главой государства.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
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Общество
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Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
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Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение РФ в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже РФ технологий.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»
Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
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Политика
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1
США продемонстрировали неуважение к законам, попытавшись украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублей
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель.
Обновлено в 07:04
Авто
Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
Происшествия
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Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Культура
Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в советских песнях
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь-дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» 1946 года.
Обновлено в 07:43
Авто
МВД разрешило вешать нестандартные номера на авто
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа», — цитирует «Коммерсантъ» официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:13
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Политика
Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.
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Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 06:10
Авто
Опубликован новый рендер McLaren GT в кузове Shooting Brake
Независимый дизайнер Rain Prisk представил свою версию внешнего вида спорткара McLaren GT в кузове Shooting Brake.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019
Судя по всему, студия не хотела афишировать своё участие в выставке - вскоре после того, как СМИ начали писать о поездке разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom, Денис Рудой поспешил удалить свой пост.
Обновлено в 09:10
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32