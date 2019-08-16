Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины
Экс- президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации указал, что все еще является главой государства.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
«Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО «ВАСО»)», — сообщили в компании.
Обновлено в 05:59
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Симптомы болезней могут проявляться на лице
Медики рассказали, какие изменения с лицом могут оказаться симптомами заболеваний.
Обновлено в 07:05
Политика
Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Происшествия
Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье
Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Игры
The Surge 2 ушла на золото вместе с сюжетным трейлером
Обновлено в 06:39
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Футбол
Тренер «Валенсии» захотел усиления состава перед стартом сезона
Напомним, в составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Китае из-за оползня без вести пропали 17 человек
По некоторым данным, из под завалов освобождены 11 человек. 17 считаются пропавшими без вести. Спасатели сейчас работают на местности.
Обновлено в 03:46
Политика
Отказ Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму суд признал законным
Московский городской суд признал законным отказ политику Илье Яшину в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в Mortal Kombat
Обновлено в 08:31
Политика
Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается
Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Обновлено в 08:48
Здоровье
В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней
Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом африканской чумы свиней среди диких кабанов — на территории Пограничного района Приморья и один в Надеждинском районе.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Наука
В 2018 году человечество побило рекорд по объёму парниковых газов
Из года в год повышается и среднегодовая температура, а количество зафиксированных положительных температурных аномалий стало значительно превышать количество отрицательных.
Обновлено 13 августа в 12:36
Единоборства
Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с ирландцем Конором Макгрегором, который днем ранее ударил пожилого мужчину в баре, отказавшегося пить виски.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл унаследовал цвет волос принца Гарри
Legion-Media Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года.
Обновлено в 03:57