Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефтьРИА Новости 02:00
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг. По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.
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Финансы
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
Вторым по значимости кредитором Соединенных Штатов стал Китай, вложивший в трежерис 1 трлн 112,5 млрд долларов, что на 2,3 млрд больше конца мая этого года.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Футбол
Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком
Обновлено в 04:03
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Самолет UTair, вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся во Внуково из-за того, что в его двигатель попали птицы.
Обновлено в 06:20
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Футбол
Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 02:50
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
Обновлено в 06:17
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском
При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной задержания двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Пропавшего в Омской области трехлетнего Колю Бархатова удалось найти живым. Об этом сообщает интернет-издание NGS55.Ru.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью туристов
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
«Король наркоинтернета» сбежал от украинских силовиков
Национальная полиция Украины подтвердила факт побега основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера, известного как «король наркоинтернета».
Обновлено в 06:06
Здоровье
Уникальную операцию провели кардиологи Уфы
Обновлено в 03:23
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признал вину в хищении более 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов в пятницу на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
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Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Обновлено вчера в 05:34