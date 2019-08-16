Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
46-летняя Наташа Королева заявила, что готова стать бабушкой
В конце мая сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип, который ранее вел непубличный образ жизни, спровоцировал слухи о первом серьезном романе, опубликовав в своем микроблоге в Instagram милое фото с девушкой.
Обновлено в 09:21
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
Обновлено в 07:13
Общество
«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети
Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
В ЦБ обратили внимание на активизацию самостоятельной работы МФО с долгами заемщиков
Микрофинансовые организации активизируют самостоятельную работу с просроченной задолженностью — без привлечения профессиональных взыскателей, обратили внимание в Банке России.
Обновлено в 09:43
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В США произошла стрельба возле университета Алабамы
Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Здоровье
Мальчик из США никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено в 09:29
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Обновлено в 10:06