Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru вчера в 02:33

"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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