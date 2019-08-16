Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33

"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ru06:03

Bloomberg: Санкции Трампа подарили России $1 млрд

Национальная служба новостей01:30

Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

ТАСС03:12

Санкции США помогли России заработать миллиард долларов

Lenta.ru03:08

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБК02:34

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

РИА Новости02:00

Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ru02:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 04:41
Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Политика

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено в 09:21
Политика

Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Общество

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

Обновлено в 12:00
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Общество

Собаки спасли восемь человек в море на празднике в Италии

В ходе праздника Феррагосто в Италии собаки спасли в море восьмерых человек, которые тонули.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Крыму во время драки убили начальника МЧС

В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»

35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Политика

Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер

Обновлено вчера в 10:25
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Политика

Лолита раскритиковала политику Зеленского

Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Руку маленькой девочки затянуло в эскалатор в торговом центре

Обновлено в 09:03
Общество

В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор

16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Политика

Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Обновлено в 09:04
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Авто

В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada 4x4

Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться

Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное