Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Гренландия открыта для бизнеса с США, но не для продажи
Газета Уолл стрит джорнал пишет, что Дональд Трамп в разговорах с помощниками интересовался, не следует ли попытаться купить Гренландию.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321
В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Общество
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Третье место по популярности у пользователей мобильных приложений занимает программа для чтения электронных книг FBReader.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Макгрегор вмазал по лицу пенсионеру, который отказался пить его виски
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото
Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку
В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.
Обновлено 14 августа в 07:39
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Волковского театра
Сергей Пускепалис будет назначен художественным руководителем Волковского театра.
Обновлено в 06:55
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.
Обновлено в 07:32
Авто
Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Футбол
Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком
Обновлено в 04:03
Общество
Виталий Мутко в Казани обсудит подготовку к 100-летию ТАССР
Обновлено вчера в 05:27
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Как пояснил РБК руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, запуск собственной международной игровой платформы — это часть глобальной бизнес-стратегии, которая позволит компании укрепить позиции на западных рынках, а также в азиатском регионе, где MY.GAMES присутствует через партнерство с китайским разработчиком iDreamSky.
Обновлено в 06:24