Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru вчера в 02:33

"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций

Московский Комсомолецвчера в 21:02

Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США

Национальная служба новостейвчера в 14:49

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

РИА Новостивчера в 02:00

Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ruвчера в 02:02

Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

ТАССвчера в 03:12

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБКвчера в 02:34

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ruвчера в 06:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Обновлено вчера в 13:47
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Воронеже разыскивают подбросившую в храм младенца женщину

Инцидент произошел утром в среду, 14 августа, около 06.30.
Обновлено вчера в 13:15
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

Обновлено вчера в 04:36
Общество

Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете

В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 20:52
Общество

Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в субботу в Московском регионе

Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

16 самых популярных автобусов СССР: вы все вспомните?

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

Обновлено вчера в 23:30
Космос

Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1

Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца

34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие

Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:19
Здоровье

На экранах гаджетов живут больше 7 тыс. видов бактерий

Экраны гаджетов и клавиатуры компьютеров по количеству микробов не уступают дверным ручками и сиденьям унитазов.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено 15 августа в 11:14
Авто

Citroen C4 Sedan: неприятный сюрприз на 49 тыс.руб

Обновлено в 00:35
Культура

На «Русских сезонах» во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий

Международный фестиваль "Русские сезоны" состоит во Франции в следующем году, пройдет 270 мероприятий в 64 городах, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

Обновлено вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное