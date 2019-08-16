Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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