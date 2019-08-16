Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Армия и оружие
Десантный катер дошвартовался до аварии
Суд согласился с мнением прокурора, отметив, что командир войсковой части Сергей Подгурский небрежно исполнял должностные обязанности, но не был заинтересован в выводе из строя десантного катера и не стремился причинить ущерб государству.
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Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
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В этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, поэтому 90% денег туристы тратят на покупку отеля, и не готовы раскошеливаться на прочее. upd: Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено".
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Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
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Суд оставил украинских моряков под арестом
Московский городской суд рассмотрел жалобы украинских моряков, связанные с продлением их ареста.
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Чем запомнился домашний матч «Спартака» в Лиге Европы
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Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
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Теннис
Медведев назвал сумасшествием победу Рублёва над Федерером
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
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Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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