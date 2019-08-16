Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций. В результате российская нефть марки Urals вышла на регулярные торги с премией к Brent. Ранее сообщалось, что нефть Brent упала в цене.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
Обновлено вчера в 16:03
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Чемпион автогонок NASCAR выжил при крушении самолета в США
Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в американском городе Элизабеттаун.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Транспорт
«Победа» возобновит продажу авиабилетов в Армению
"Победа" приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению с зимнего сезона 6 августа.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Риту Дакоту обманули мошенники из «благотворительных фондов»
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Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром
Информация о пострадавших уточняется, добавил представитель ведомства.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Татьяна Пилецкая: «Между мной и Баталовым были очень нежные отношения»
Пилецкая и Баталов много времени проводили вместе и продолжили дружить после окончания съемок.
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Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Космос
15 тульских пряников побывают в космосе
Обновлено 14 августа в 09:39
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09