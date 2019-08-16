Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций. В результате российская нефть марки Urals вышла на регулярные торги с премией к Brent. Ранее сообщалось, что нефть Brent упала в цене.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Интернет Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.

Происшествия Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.

Происшествия Чемпион автогонок NASCAR выжил при крушении самолета в США Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в американском городе Элизабеттаун.

Общество Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.

Технологии «Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.

Происшествия Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321 Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.

Политика Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Транспорт «Победа» возобновит продажу авиабилетов в Армению "Победа" приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению с зимнего сезона 6 августа.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Шоу-бизнес Риту Дакоту обманули мошенники из «благотворительных фондов» Певица отмечает, что, обманывая людей, преступники просто уничтожают человеческое желание помогать другим, веру в сострадание.

Происшествия Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.

Музыка Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая» Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Происшествия В Омске мальчик провалился в яму с кипятком Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.