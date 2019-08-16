Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33

"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ru02:02

Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

Московский Комсомолец03:11

Bloomberg: Санкции Трампа подарили России $1 млрд

Национальная служба новостей01:30

Bloomberg: доходы российских нефтяных компаний выросли на фоне санкций США

Аргументы и Факты02:46

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБК02:34

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ru02:33

Санкции США помогли России заработать миллиард долларов

Lenta.ru03:08
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Футбол

«Спартак» просит перенести время начала матча против «Крыльев Советов»

«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести начало матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 03:09
Технологии

Полномасштабный тренажер БН-800 Белоярской АЭС получил допуск к эксплуатации для обучения персонала

Ранее персонал проходил обучение на аналитическом тренажере. Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье

Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро

По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Общество

«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина

Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург

Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Общество

Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

Обновлено вчера в 15:04
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой

Мужчина поведал, что специально прилетел в Москву, чтобы посетить могилу Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

Непал планирует ужесточить правила восхождения на Эверест

Плату за восхождение на Эверест предлагается увеличить с 11-ти тысяч до 35-ти тысяч долларов.
Обновлено вчера в 16:00
Технологии

Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца

Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено вчера в 08:47
Здоровье

Медики рассказали о полезных свойствах облепихи

Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием

Обновлено в 03:06
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