Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефтьГазета.Ru 02:33
"Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет", - отмечает агентство. Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол
«Спартак» просит перенести время начала матча против «Крыльев Советов»
«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести начало матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 03:09
Технологии
Полномасштабный тренажер БН-800 Белоярской АЭС получил допуск к эксплуатации для обучения персонала
Ранее персонал проходил обучение на аналитическом тренажере. Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург
Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
Мужчина поведал, что специально прилетел в Москву, чтобы посетить могилу Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
Непал планирует ужесточить правила восхождения на Эверест
Плату за восхождение на Эверест предлагается увеличить с 11-ти тысяч до 35-ти тысяч долларов.
Обновлено вчера в 16:00
Технологии
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах облепихи
Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13