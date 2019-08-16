Энергетика

Bloomberg: санкции США сыграли на руку российским нефтяникамREGNUM 03:33

Санкции США, введённые в отношении Ирана и Венесуэлы, вместо негативного эффекта оказали обратное действие. В частности, ограничительные меры благотворно повлияли на спрос на российскую марку сырой нефти, непреднамеренно увеличив его и повысив доходы нефтяных экспортеров РФ.
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Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.
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На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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