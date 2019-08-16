Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефтьRT на русском вчера в 03:36
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров. Как пишет Bloomberg, российским экспортёрам удалось дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций
Московский Комсомолецвчера в 21:02
Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США
Национальная служба новостейвчера в 14:49
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия
Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Малиновое варенье блокирует распространение раковых клеток
Согласно исследованиям, малиновое варенье является отличным антиоксидантом, который помогает избежать распространения раковых клеток и усиливает защитные функции организма перед недугом.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения
Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
Обновлено вчера в 03:33
Футбол
«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию».
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Голливудский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни
Обновлено вчера в 21:35
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено 15 августа в 06:57
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах
Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске
По словам официального представителя Росгидромета кратковременный скачок радиационного фона в Северодвинске вызван прохождением облака радиоактивных инертных газов, которое рассеялось через несколько часов в связи с благоприятными погодными условиями.
Обновлено вчера в 14:16
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты
Redmi готовит к выходу собственный умный телевизор
Бренд Redmi, как известно, займется выпуском недорогих телевизоров, тогда как Xiaomi будет предлагать дорогие модели.
Обновлено вчера в 14:39
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»
Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено вчера в 12:29
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Наука
Новый пластырь поможет отслеживать состояние здоровья
Ученые Стэнфордского университета изобрели новый способ, который позволит обнаружить физиологические сигналы при помощи датчика, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал «Хайтек».
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05